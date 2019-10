Wybory 2019. Jak znaleźć lokal wyborczy? Do której można głosować? Wszystko, co trzeba wiedzieć o wyborach parlamentarnych 2019

Zazwyczaj przed wyborami parlamentarnymi na klatkach schodowych bloków zawieszane są obwieszczenia informujące o tym, do jakiego lokalu wyborczego powinieneś pójść, by zagłosować. Jednak jeśli chcesz sprawdzić, gdzie oddać głos online, pomożemy ci znaleźć twój lokal wyborczy.

Jak głosować? Procedura jest bardzo prosta. Na karcie do głosowania trzeba wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. Idąc do lokalu wyborczego, pamiętaj o zabraniu dokumentu tożsamości. Może nim być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku uczniów również legitymacja szkolna. Dokument będzie ci potrzebny podczas odbierania karty do głosowania.