Lista księży podejrzanych i skazanych za przestępstwa seksualne w PRL

Wśród bardziej drastycznych przypadków jest m.in. ksiądz W.D. z archidiecezji warszawskiej, który w 1949 roku został skazany na 10 lat więzienia za czyny pedofilskie wobec co najmniej 8 małoletnich dziewcząt. Udowodniono mu wielokrotne gwałty oraz zmuszanie jednej z ofiar do usunięcia ciąży. "Z artykułów prasowych na temat procesu wynika, że matka jednej z ofiar informowała o sprawie kurię w Warszawie. Od biskupa Wacława Majewskiego usłyszała, że "nie interesuje go ten problem" - relacjonuje "Rzeczpospolita".