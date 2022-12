Coraz mniej ludzi w kościołach. Episkopat przyznaje

Wizyta polskich biskupów

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki kontaktował się z Patriarchą Moskiewskim i Całej Rusi Cyrylem, zwracając się do niego w liście z 3 marca, by zaapelował do Putina o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, jakim jest Ukraina.