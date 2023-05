Szef KRRiT o koncesji dla TOK FM. Badają 25 tys. skarg na TVN

Szef KRRiT przyznał, że skargę na audycję w TOK FM złożył wydawca podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość autorstwa Wojciecha Roszkowskiego. To właśnie o tej książce, w swojej audycji Piotr Maślak powiedział: "Czyta się to jak podręcznik – przepraszam za porównanie – dla Hitlerjugend jakiś trochę, chwilami, nie wszędzie, ale chwilami." A Piotr Świrski nałożył na rozgłośnię karę w wysokości 80 tys. zł. TOK FM zapowiedziało, że będzie się od niej odwoływać.