Skandal w Kościele. Ksiądz Jacek oskarżony o wykorzystywanie 15-letniego chłopca

Ksiądz Jacek W. upijał 15-latka i wykorzystywał przez kilka lat? Teraz grozi mu kara więzienia

Niestety, nadużycia wobec chłopca miały trwać aż do 2017 roku. Ksiądz zabierał chłopca na wspólne wycieczki, do fryzjera, kupował mu telefony komórkowe, jedzenie, okulary, ubrania i buty, a także zmuszał go do kontaktów seksualnych i innych działań seksualnych. Prokuratura w Chełmnie donosi także, że Jacek W. znęcał się nad nastolatkiem, obrażając go i popychając, a w jednym przypadku zmusił go do spania nago w zamkniętym pomieszczeniu.