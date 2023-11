"Leżała z telefonem w ręku". Szok po śmierci 14-latki

- Natalia była reanimowana przez kilka godzin. Trafiła do szpitala do Wadowic, potem do Krakowa. Ratownicy zrobili ogromną pracę, nie mam do nich pretensji żadnych. Ojciec wychodził ze skóry i robił, co mógł. Zrobił więcej niż policja - odpowiedział świadek. Jego zdaniem, z chodnika obok nie dało się nie zauważyć 14-latki. Mężczyzna ocenił, że dziecko zmarło z powodu opieszałości policji i znieczulicy ludzi.