Tragiczna śmierć 14-latki w Andrychowie. "W stanie głębokiej hipotermii, podłączona pod ECMO"

Wysiłki lekarzy nie pomogły. Dziewczynka zmarła

Jak się dowiadujemy, w krakowskiej lecznicy dziecko zostało podłączone pod ECMO - to pozaustrojowe płuco-serce. Urządzenie samo w sobie nie leczy narządów, lecz daje im czas na regenerację. - Dziecko trafiło do nas we wtorek o godzinie 18 w stanie głębokiej hipotermii. Czekał na nią już cały wcześniej zwołany zespół, który zajmuje się procedurą podpięcia do ECMO. Stało się to w rekordowym czasie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala w Krakowie-Prokocimiu.