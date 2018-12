Leszek Miller wciąż przeżywa śmierć syna. "To tak szybko nie mija"

Były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie przewiduje powrotu do aktywnej polityki. Obecnie skupia się na jej komentowaniu. Pozwala mu to odejść myślami od śmierci syna, polityk podczas wspomnień nie krył emocji.

Leszek Miller przyjmuje zaproszenia do studiów, aby komentować bieżące wydarzenia polityczne. Pozwala mu to "ukierunkować myśli" po śmierci syna. - To tak szybko nie mija. Potrzeba długiego czasu. O żadnych kampaniach wyborczych nie myślę. Powrotu do czynnej polityki nie przewiduję. Chyba, że zdarzyłby się straszliwy kryzys lub coś podobnego - zadeklarował.