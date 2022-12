Lada chwila ogłoszą rewolucję. Synteza jądrowa wreszcie się udała

To historyczne dla ludzi osiągnięcie, ponieważ reaktory fuzji jądrowej mogą produkować tanią i bezpieczną dla środowiska energię. Byłoby to w przyszłości niewyczerpalne źródło taniej energii dla ludzi. Badania syntezy jądrowej w celu wytworzenia energii trwają od lat 50. XX wieku. Do tej pory naukowcom nigdy nie udało się uzyskać większej ilości energii niż musieli zużyć do przeprowadzenia samej reakcji. W końcu badacze z USA ogłosili przełom.