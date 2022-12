Bitwa na granicy Indii z Chinami. New Delhi informuje o ofiarach

Na granicy w północno-wschodnich Indiach doszło do starć z udziałem żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, które doprowadziły do "niewielkich obrażeń" u wojskowych obu stron. Sytuacja miała miejsce w piątek. W oficjalnym oświadczeniu władz w New Delhi podkreślono, że indyjscy i chińscy dowódcy spotkali się, by omówić kwestie sporne.