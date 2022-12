Znów użyli tych pocisków. To broń termobaryczna [RELACJA NA ŻYWO]

Turcja zaprzecza, że z Rosją ma zawarte jakieś porozumienie, stojące na drodze Finlandii i Szwecji do NATO. Również według oceny Zachodu nie ma ku temu oznak – powiedział w niedzielę prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Prezydent wziął udział w niedzielę w tradycyjnej radiowej sesji pytań od obywateli, podczas której na żywo zaspokajał ciekawość słuchaczy.

Niinisto zapytany o możliwy scenariusz braku ratyfikacji ze strony Turcji, odparł, że 28 z 30 krajów członkowskich zatwierdziło już członkostwo Finlandii i Szwecji. Oznacza to – kontynuował – że według nich spełniamy warunki oraz jesteśmy godni tego, aby być objęci gwarancją obrony na podstawie art. 5 Traktatu.

Prezydent nie chciał również spekulować, czy Finlandia powinna porzucić pierwotne plany przyłączenia się do Sojuszu jednocześnie ze Szwecją, w stosunku do której – oficjalnie – Turcja ma więcej zastrzeżeń. Taka sytuacja (tj. przyjęcie tylko jednego z krajów nordyckich do NATO) nie jest obecnie rozważana – odparł.

Zdaniem Niinisto jest tylko „kwestią czasu”, kiedy Finlandia stanie się pełnoprawnym członkiem NATO. Nie uważa też, aby jego ewentualna wizyta w Ankarze lub przyjazd prezydenta Turcji Erdogana do Helsinek przyspieszyły proces ratyfikacji ze strony Turcji. Według niego zarówno Turcja jak i Węgry, które także nie zaakceptowały jeszcze członkostwa Finlandii i Szwecji mają swoje powody wynikające z "polityki wewnętrznej".