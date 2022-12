Kreml naciska na Łukaszenkę. To powstrzymuje dyktatora

Udział Białorusi nic nie zmieni

Oceniając ewentualny potencjał sił, które mogą być wygenerowane na północy Ukrainy przez Białoruś i Rosję, ISW wskazuje, że "w najgorszym razie czasowo doprowadzą one do przekierowania części ukraińskich sił z linii frontu". Nie będą one w stanie przeciąć linii logistycznych pomiędzy Ukrainą i Zachodem. Według ISW nie jest to możliwe bez znacznie głębszego wejścia w terytorium Ukrainy niż miało to miejsce w czasie lutowej ofensywy Rosji. Wówczas armia tego kraju była w "swojej najlepszej formie" i pomimo tego poniosła porażkę.