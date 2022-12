Kaczyński zaskoczył Niemców. "Oferta zbyt dobrą, by ją odrzucić"

Piotr Buras, szef warszawskiego think-tanku European Council on Foreign Relations wskazał w "The New York Times", że Kaczyński "był całkowicie cyniczny", ponieważ wiedział, że "Niemcy nie mogą wysłać Patriotów do Ukrainy", a jego wypowiedź to wyłącznie narzędzie polityczne w zbliżających się w kraju wyborach.