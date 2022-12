Napięcie wokół Kosowa rośnie. Holandia grozi Serbii

Serbia i UE

Serbia w grudniu 2009 roku złożyła wniosek o dołączenie do Unii Europejskiej. W negocjacjach akcesyjnych kwestią sporną są roszczenia wobec Kosowa i stosunki kraju z Rosją. Rząd w Belgradzie chciałby odnaleźć sojuszników, którzy opowiedzą się za nieuznaniem autonomii Prisztiny i będą wspierać go w dołączeniu do Wspólnoty. - Będziemy walczyć - zadeklarował Vučić. O poparcie zwrócono się m.in. do władz Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Słowacji i Cypru. Obecności kraju we Wspólnocie przeciwna jest Holandia.