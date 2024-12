Kwaśniewski ocenił rząd Tuska. "Z różnych powodów idzie opornie"

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił rząd Donalda Tuska po roku jego działalności. Stwierdził, że polepszyła się pozycja Polski w Unii Europejskiej, a sytuacja gospodarcza jest "pod kontrolą". Wskazał jednak na minusy, m.in. rozliczanie poprzedników. - Komisji za dużo, gwiazd za mało. A jeżeli ktoś był już taką gwiazdą, gwiazdeczką, no to poszedł do Parlamentu Europejskiego - mówił.