Tragedia podczas świniobicia. Kobieta zaatakowała nożem

Do dramatycznych zdarzeń doszło w sobotnie popołudnie w gospodarstwie w gminie Niedźwiada w województwie lubelskim. Kobieta zaatakowała podczas świniobicia swojego partnera .

Wszystko zdarzyło się podczas przygotowań do świąt. Gospodyni pracowała przy rozbiorze mięsa ubitej świni. Mężczyzna nie był skory do pomocy, co zirytowało 54-latkę.