17-latek zamordował rodziców i brata. Horror we Włoszech

- Żyłem w niepokoju, egzystencjalnej udręce, ale nie sądziłem, że posunę się tak daleko, by zabić - mówił chłopak po zdarzeniu. Dodawał również, że "nie potrafi wyjaśnić, co tamtej nocy go sprowokowało". Jego obrońca przekazuje, że nastolatek "zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, co zrobił, choć nie potrafi tego wytłumaczyć".