Mija 27 lat od zabójstwa pary w górach. Trop mordercy pojawił się w innej sprawie

Młodzi wyruszyli w góry z Dusznik-Zdroju. Chwilę przed wejściem na szlak 22-latka zadzwoniła do rodziców z budki telefonicznej. To był ostatni kontakt. Kilka godzin później byli już martwi. Oboje zginęli od strzałów w głowę. Morderca najpierw strzelił do Roberta. Następnie oddał strzał między oczy kobiety.