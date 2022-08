Kuriozalne wystąpienie Kaczyńskiego. Tusk mówi o upokorzeniu

Polityk podkreślił, że tego dnia ludzie czekali "na ważne oświadczenie szefa partii rządzącej". - Że będzie to informacja o dymisji premiera. (...) Znam trochę to towarzystwo, więc spodziewałem się takiego klasycznego, prowokacyjnego numeru: "a ja wam pokażę, że mam to wszystko gdzieś". To o to chodziło, żeby pokazać swoim i innym "nie przejmujcie się. To nie jest nasz problem. To nie my cierpimy, to nie władza cierpi" z tego powodu, że Odra jest skażona albo arogancji pana Czarnka, drożyzny czy recesji - podkeślił Tusk.