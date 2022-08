Tusk i Czarnek w sądzie w sprawie HiT-u. Lider PO: Bardzo się cieszę

Lider PO przyznał, że bardzo poruszyły go kwestie związane z in vitro i "hodowlą ludzi", dlatego zareagował emocjonalnie. - W czasie moich rządów program in vitro działał bardzo dobrze. Ja znam te dzieci i rodziców. Dlatego podwójnie mnie to oburzyło - dodał polityk opozycji.