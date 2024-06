Kulisy sprawy doktoratu Bartosiaka. Znamy akta, pojawiają się zastrzeżenia

Jego zdaniem, nie powinno dochodzić do sytuacji, w której na biegłych oceniających rozprawę doktorską powoływane są osoby, które w przeszłości uzewnętrzniały swe negatywne opinie o autorze pracy doktorskiej. "W moim przekonaniu w przypadku ujawnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności biegłego, winien on zostać wyłączony od udziału w postępowaniu, a jego opinia (jeśli została już sformułowana) nie powinna stanowić podstawy wydania rozstrzygnięcia jako dowód niezgodny z prawem" - podkreśla prawnik.