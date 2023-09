Znany ekspert może stracić doktorat. Wydał oświadczenie

Oświadczenie Jacka Bartosiaka

"Z publikacji prasowej, dowiedziałem się o szczegółach postępowania dotyczącego mojego doktoratu, prowadzonego przez Komisję Etyki Rady Naukowej IS PAN" - napisał na Twitterze Jacek Bartosiak. Dodał, że "decyzja Komisji Etyki to jedynie rekomendacja dla Rady Naukowej do zajęcia się sprawą unieważnienia jego doktoratu i nie przesądza stanowiska PAN w tej sprawie".