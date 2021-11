Suma niewykorzystanych szans? Jak Polska radzi sobie z kryzysem migracyjnym

Sankcje tak, ale czy nie za późno?

Zacznijmy od logistycznego źródła problemów. W temacie tras przerzutowych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu do Mińska zaskakuje spóźnione działanie rządu, który dopiero na początku listopada w porozumieniu z Komisją Europejską przyczynił się do podjęcia działań zmierzających do nałożenia sankcji na przewoźników obsługujących te połączenia. Dopiero w czwartek wieczorem usłyszeliśmy, że tureckie linie, które obsługują trzy loty dziennie do Mińska, przestaną przyjmować na pokład obywateli Iraku, Syrii i Jemenu (chyba że są posiadaczami paszportów dyplomatycznych). Turkish Airlines póki co jednak nie odwoła lotów na Białoruś.