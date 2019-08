Kukiz'15 w koalicji z PSL? Jest odpowiedź z obu partii

"Kukiz'15 idzie z PSL" - napisał na Twitterze były poseł ruchu Pawła Kukiza Marek Jakubiak. Politycy obydwu ugrupowań potwierdzają, że rozmowy są bardzo zaawansowane, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Lider Kukiz'15 ma ją ogłosić w poniedziałek.

Sam Paweł Kukiz odniósł się do sprawy na Facebooku. "Na privach codziennie pytacie – 'to z kim w końcu idziecie do wyborów?'" - zaczął swój wpis lider Kukiz'15 i dodał: "Powtarzam to, co mówię od zawsze. Pójdziemy z każdym, kto w tej kretyńskiej, partyjnej ordynacji najbardziej uprawdopodabnia przekroczenie progu wyborczego i wpisze do programu swojej partii politycznej postulaty, z którymi wszedłem do Sejmu w 2015 roku i z których nigdy nie zrezygnuję".