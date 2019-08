Atak na księdza w Turku. Zatrzymano jednego ze sprawców

Jedna osoba została zatrzymana ws. ataku na księdza w Turku w Wielkopolsce - donosi RMF FM. Mężczyzna jeszcze w sobotę może usłyszeć zarzuty.

Jak informuje radio, do zatrzymania agresora doszło we Wrocławiu. Teraz ujęta osoba jest przewożona do Turku, gdzie ma usłyszeć zarzuty.