Wybory parlamentarne. Paweł Kukiz traci klub. "Sypią się jeden po drugim". Ostatnią szansą Konfederacja

Wciąż nie wiadomo, w jakiej formule Kukiz'15 wystartuje w wyborach parlamentarnych. Pawłowi Kukizowi sypie się klub poselski, on sam - twierdzą byli i obecni członkowie Kukiz'15 - nie umie utrzymać swojej ekipy w ryzach.

Kukiz nie dogadał się ani z Jarosławem Kaczyńskim, ani z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Najbliżej do niedawna było mu do startu z Bezpartyjnimi Samorządowcami, ale ci postawili warunek: albo sojusz tylko z nami, albo z nikim.

Polityk Kukiz'15 rozkłada ręce: - Rozmowy idą raz lepiej, raz gorzej. Obie formacje mają we wspólnym starcie interes. Ale rozbieżności jest sporo. Niby o ideę chodzi, ale to nieprawda. Liderzy kłócą się o pieniądze i miejsca na listach, jedni chcą raz 1/3 miejsc, za chwilę ktoś chce połowę. I tak stoimy w miejscu. Kiedy się dogadamy? Niech pan pyta mnie, a ja pana.

Były poseł Kukiz'15: - Kłócą się o forsę. Niby antysystemowcy, a to g...o prawda. Kukiz nagle się obudził i chce subwencji z budżetu państwa, potrzebuje też kasy na kampanię. Dlatego łasił się do PSL, ale później mu przeszło. Kombinuje z konfederatami, ale tam jest za dużo smrodu, ludzie chcą odchodzić. Ja się nie dziwię, że kukizowcy się boją i spieprzają do PiS.