"Kukiz'15 się sypie". Kolejny polityk odejdzie z formacji. Andrzej Maciejowski dołączy do PiS

Poseł Kukiz‘15 Andrzej Maciejewski w nadchodzących wyborach parlamentarnych chce startować z listy PiS. - Powiedziałem już oficjalnie Pawłowi Kukizowi, że nie będę startował z listy Kukiz‘15 i to podtrzymuję - poinformował w piątek PAP Maciejewski.

Według nieoficjalnych informacji PAP Maciejewski miałby otrzymać 6 miejsce na liście PiS do Sejmu. - Wziąłbym to miejsce, bo nie wierzę w coś takiego, jak miejsca biorące. W poprzednich wyborach z listy PiS nie zdobył mandatu kandydat startujący z pozycji nr 2, a posłem został człowiek startujący z końcowej pozycji. Ludzie głosują na ludzi, a nie na miejsca na listach. Jeśli otrzymam propozycję startu z miejsca nr 6, to je wezmę - zapowiedział Maciejewski.

W rozmowie z PAP do decyzji posłów Maciejewskiego i Kaczmarczyka odniósł się Paweł Kukiz. "Skoro teraz deklarują pracę dla Polski, to rozumiem, że do tej pory nie pracowali dla Polski. Skoro chcą pracować dla Polski, to ja się bardzo cieszę, bo ja całego siebie bym oddał Polsce. Ubolewam, że do tej pory nie pracowali dla Polski, nie wiedziałem o tym, byłem przekonany, że pracują dla Polski" - powiedział.