Wybory parlamentarne. Koalicja po polsku. PSL na razie na lodzie, ale ma plan awaryjny

Polityk PSL: - Jeśli Kukiz'15 i Bezpartyjni Samorządowcy nie wejdą z nami do koalicji, poradzimy sobie. Listy wyborcze mamy ułożone w 80 procentach. Czekamy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory parlamentarne. Liderzy Kukiz'15 i PSL w Sejmie. (PAP, Fot: PAP)

Koalicja Polska w wersji optymistycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz'15, Bezpartyjni Samorządowcy.

Koalicja Polska w wersji umiarkowanie optymistycznej: PSL i Kukiz'15.

Koalicja Polska w wersji dziś najbardziej prawdopodobnej: PSL. A więc koalicja bez koalicji.

PAP Podziel się

Ludowcy robią, co mogą, by dogadać się z potencjalnymi sojusznikami. Ale ci lawirują. Raz mówią: chcemy. Innym razem "wypisują się z interesu". Zanim jeszcze do niego weszli.

Tak jak Bezpartyjni Samorządowcy, którzy stwierdzili w tym tygodniu: z PSL-em to my nie chcemy.

- Nie, to nie - komentuje w rozmowie z WP człowiek z władz PSL. - My jesteśmy gotowi na samodzielni start.

Ludowcy nie płaczą

- Może jutro, może pojutrze. A może w przyszłym tygodniu - tak jeden z kluczowych polityków PSL odpowiada na nasze pytanie, kiedy będzie jasne, w jakim kształcie Koalicja Polska (nazwa ukuta przez PSL) pójdzie do wyborów parlamentarnych.

- Jesteśmy spokojni, absolutnie możemy iść pod własnym szyldem, wyłącznie jako PSL. Z naszymi mniejszymi partnerami, jak Unia Europejskich Demokratów. Listy mamy praktycznie gotowe, jakieś 80 proc. miejsc obsadzonych naszymi kandydatami - mówi nam inny z ludowców.

Jak dodaje: - Paweł Kukiz bardzo chce iść z nami. Podobno. Czasem zmienia zdanie, ale wyedukował się mocno przez ostatnie miesiące. Do polityki podchodzi racjonalnie. Bezpartyjni Samorządowcy? Oni już chyba z nami nie chcą. Trudno, ale nie płaczemy.

PAP Podziel się

BS chcą iść do wyborów tylko z Kukizem. Twierdzą, że posiadają struktury we wszystkich 41 okręgach wyborczych. W 35 Bezpartyjni Samorządowcy mają być gotowi do zarejestrowania list kandydatów poprzez zebranie podpisów pod listą.

"Sojusz z ruchem Kukiz daje stuprocentową pewność zarejestrowania list komitetu we wszystkich okręgach wyborczych" - pisze Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.

Jak słyszymy, Bezpartyjni Samorządowcy mieli zamówić badania, z których wynika, że "PSL jest dla Bezpartyjnych w każdych okolicznościach ciężarem i czynnikiem, który powoduje spadek poparcia".

Ciepło, cieplej... Zimno

Wciąż nic nie jest stracone, jeśli chodzi o wyborczy sojusz Kukiz'15 z PSL - przekonują nas nieoficjalnie ludowcy.

Piotr Zgorzelski, członek władz PSL: - Paweł Kukiz byłby dla nas wzmocnieniem. Szczególnie na ścianie zachodniej.

To tam PSL jest relatywnie najsłabsze. Na zachodzie kraju zaś Kukiz poparcie ma niezłe. - Mógłby na Dolnym Śląsku czy w Lubuskiem przynieść PSL wiele cennych głosów - mówi nam jeden z ludowców.

East News Podziel się

Relacje ociepliły się po tym, jak Kukiz przeprosił PSL. Przypomnijmy: w 2015 roku Paweł Kukiz nazwał ludowców "organizacją przestępczą". Niedawno się z tych słów zdecydowanie wycofał. A ludowcy mu wybaczyli.

Tyle że to ocieplenie nie musi oznaczać gorącego politycznego romansu. Rozmowy nie są tak zaawansowane, jak się jeszcze niedawno wydawało. Media orzekły, że koalicja Kukiz'15-PSL jest praktycznie pewna.

- Dziś nic nie jest wiadome. Może tak, może nie - wzdycha nasz rozmówca z PSL.

- Z kim pójdzie Kukiz'15, to jeszcze jest patykiem na wodzie pisane. Okaże się może czwartek, teraz nie mam takiej wiedzy - ucina w rozmowie z Wirtualną Polską Paweł Kukiz. Dodaje, że głównym partnerem rozmów są dla jego ruchu Bezpartyjni Samorządowcy, do których... jedzie właśnie na spotkanie.

Kukiz denerwuje się, kiedy dziennikarze używają określenia "koalicja" w odniesieniu do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych.

- Koalicja a wspólne listy to dwie różne rzeczy. W postkomunistycznym państwie pojęcia te mylą nawet dziennikarze. Rozmawiamy o spisaniu umowy na start ze wspólnych list - twierdzi polityk. - Nie mamy struktur w całej Polsce, a na zebranie podpisów, przez PiS i prezydenta, będą tylko dwa tygodnie. To zmusza mniejsze opcje do łączenia się w grupy - dodaje Kukiz.

Rozmówca WP przyznaje, że w jego ruchu odbyły się głosowania nad tym, z kim powinni startować w wyborach. - Rozpatrywaliśmy cztery listy: Kukiz z Konfederacją, ale pod inną nazwą, z PSL, z Bezpartyjnymi Samorządowcami i ostatnia opcja - Kukiz'15, PSL i Bezpartyjni Samorządowcy. Nie powiem, które rozwiązanie zwyciężyło - ucina rockman.

Sen o Warszawie

Polityk PSL przyznaje: - Jeśli Kukiz wystartuje z nami, będzie numerem jeden na liście w Warszawie [i zmierzy się z Grzegorzem Schetyną i Jarosławem Kaczyńskim - przyp. red.]. Jeśli nie, jedynką będzie Teofil Bartoszewski.

Poseł z Warszawy to marzenie PSL. Ludowcy nigdy przedstawiciela ze stolicy w parlamencie nie mieli. Ale póki co muszą marzyć o przekroczeniu progu wyborczego. Nie jest to niemożliwe, ale przez ludowcami - jak sami podkreślają - wyjątkowo ciężki bój.

Michał Wróblewski