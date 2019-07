Kosiniak-Kamysz nie pozostawia złudzeń opozycji. "Czas dyskusji minął"

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego zadeklarował, że nie planuje dalszych rozmów o wyborczej koalicji z szefem PO Grzegorzem Schetyną. - Sprawa rozmów z PO jest zamknięta - dodaje poseł PSL Marek Sawicki.

Sawicki zaznaczył jednak, że PSL nie zamierza "walczyć" z PO i chce się porozumieć z Platformą w sprawie wspólnych kandydatów do Senatu. Poseł PSL przyznał, że PSL w kampanii "nie będzie miał łatwo ani od jednych, ani od drugich". - PiS doskonale rozumie, że to co my proponujemy jest większym dla nich zagrożeniem, niż mielibyśmy iść na wspólnej liście z Platformą, spodziewamy się więc dużego ataku ze strony PiS - ocenił.