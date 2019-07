Wybory parlamentarne 2019. Będzie koalicja Kukiz'15 z ludowcami? "Rozmowy są budujące"

- W ciągu 24 godzin rozstrzygniemy ostateczną formułę startu Koalicji Polskiej - powiedział poseł Piotr Zgorzelski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodał, że prawdopodobnie we wtorek zakończone zostaną rozmowy z Kukiz'15 na temat wspólnej koalicji na wybory parlamentarne 2019.

- Oni akceptują nasz sztandarowy projekt emerytura bez podatku, żeby Polacy nie musieli do końca życia płacić tego haraczu, bo już się napracowali. My bardzo pozytywnie podchodzimy do przynajmniej trzech projektów Pawła Kukiza - powiedział Zgorzelski. Jak dodał, chodzi o wprowadzenie ordynacji mieszanej i powołanie instytucji sędziego pokoju.

We wtorek zaplanowane jest także spotkanie pełnomocników Bezpartyjnych Samorządowców z całej Polski - podaje pr24.pl za PAP. Będą omawiać propozycje, które otrzymali od PSL i Pawła Kukiza. Decyzję mają podjąć do wieczora.

"Kukiz'15 traci wiarygodność"

Do sojuszu Kukiz'15 z ludowcami odniósł się we wtorek wiceminister cyfryzacji, który dostał się do Sejmu z ruchu Pawła Kukiza. W listopadzie 2017 r. opuścił klub i przystąpił do koła poselskiego Wolnych i Solidarnych.