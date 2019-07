PSL i Kukiz'15 coraz bliżej siebie. Porozumienie w "kluczowych dziedzinach"

O wspólnym starcie PSL i Kukiz'15 w wyborach parlamentarnych mówi się od paru dni. Liderzy mają ustalać pomiędzy sobą szczegóły. Jednak już teraz politycy zdradzają, że szanse na to są "poważne", a porozumienie w "kluczowych kwestiach" osiągnięte.

"Poważne szanse"

Również z drugiej strony nikt nie dementuje tych doniesień. - Pewne jest to, że idziemy do wyborów pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego jako Koalicja Polska, a to, kto będzie startował na naszych listach to jest oczywiście sprawa otwarta - powiedziała w rmf24.pl wiceprezes ludowców Urszula Pasławska.