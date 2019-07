Kukiz przeprasza PSL. "Jest naszym potencjalnym koalicjantem"

W 2015 roku Paweł Kukiz nazwał PSL "organizacją przestępczą". Dziś wycofuje się z tych słów i przeprasza Ludowców. Jednocześnie podkreśla, że jego skrucha nie wynika z politycznej kalkulacji.

- Chciałem bardzo serdecznie przeprosić PSL. Bo przez cztery lata pan prezes i PiS mieli absolutnie wszystkie instrumenty, by potencjalnych przestępców zatrzymać. Skoro nikogo nie zatrzymano, nikt nie siedzi, to znaczy, że się bardzo mocno myliłem w tej ocenie. Jeszcze raz przepraszam - powiedział w rozmowie z portalem wyborcza.pl.

Kukiz w przeszłości stwierdził również, że "PSL jest jak ZSL", czyli chłopska partia z komunistycznym rodowodem. Dziś podkreślił, że nie chodziło mu o krytykę konkretnego ugrupowania, ale całego systemu politycznego. - System to jest legislacja, system to nie jest PiS, to nie jest PO, to nie jest PSL - przekonywał. Zdaniem Kukiza prawo pozwoliło partiom politycznym uzyskać pozycję "hegemona" w Polsce i "tłumić prawa obywatelskie".