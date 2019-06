"Bandyckie stawki ZUS". Paweł Kukiz wzburzony. Składa projekt

Paweł Kukiz zabrał głos ws. rekordowej podwyżki składek na ZUS dla przedsiębiorców. Od 2020 roku mają wynieść ok. 1450 złotych. Polityk nie kryje oburzenia i składa w Sejmie projekt. Zakłada dobrowolność oprowadzania składek.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Projekt Pawła Kukiza można przeczytać w Internecie (East News, Fot: Beata Zawrzel)

Wzrost składek ZUS ma wynieść ok. 10 proc. i jest związany ze wzrostem średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Co na to Kukiz? Na Facebooku opublikował ostry wpis.

"Bandyckie stawki ZUS od lat są zmorą drobnych przedsiębiorców. Ale rządowi wciąż mało naszej kasy i od nowego roku składki ZUS dla przedsiębiorców mają wynieść już 1500 złotych miesięcznie" - alarmuje lider Kukiz'15.

Wskazuje, że rosnące co roku daniny, m.in. na "nagrody, które się władzy należą", "konsekwentnie wykańczają drobnych polskich przedsiębiorców". "Dlatego złożyliśmy w Sejmie projekt wprowadzenia dobrowolności składek" - czytamy.

Kukiz podkreśla, że koszt projektu dla budżetu (wyjściowo ok. 4 mld zł, docelowo mniej) byłby "nieporównywalny" z kosztem programów socjalnych rządu, a zyski dla całej polskiej gospodarki - "ogromne".

"Nasz projekt popiera m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Będziemy wnioskować, by został on rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mając oczywiście świadomość, że żarłoczny i socjalistyczny PiS wywali go w powietrze jak wiele innych wcześniejszych naszych projektów hamujących okradanie przez rząd ciężko pracujących Polaków" - podsumowuje Kukiz.

Projekt można przeczytać TUTAJ.

Ostra wymiana zdań w studiu

O rekordowej podwyżce ZUS mówił w czwartek w programie "Tłit" poseł PiS Tadeusz Cymański. - Zadyma o to jest przejawem bezczelności i ignorancji PO! Mamy 3,5 roku, oni mieli 8 i mają czelność krzyczeć na nas?! Skandalem jest, że ktoś, kto ma zakład trzepania dywanów, ma płacić, ale cwaniaczki, którzy palcem nie tknęli?! - komentował.

Zobacz także: Ostra wymiana zdań z Cymańskim. Poszło o rekordową podwyżkę ZUS

- Nikt w takim stopniu nie zrealizował obietnic jak my, nie pomógł tak zwykłym ludziom. Jak spadną płace, spadnie ZUS. Tak to działa. To nie zamach na młodych - przekonywał Cymański.