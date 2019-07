Kosiniak-Kamysz: Chcemy budować prawdziwe centrum

Przewodniczący PSL przemawiał we wsi Piątek. Mówił o tym, dlaczego powstała Koalicja Polska, a także ideałach nowego bloku politycznego. - Zjednoczyć Polskę, przywrócić braterstwo, zbudować wspólnotę. To jest nasze naczelne hasło - powiedział Kosiniak-Kamysz.



Wspomniał również mieszkańców wsi, którzy walczyli w Powstaniu Styczniowym. - To jest historia, to jest tradycja, wszystko to, z czego wyrastamy. Z tej tradycji i kultury chcemy czerpać - oznajmił.