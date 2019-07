Wybory parlamentarne 2019. Jerzy Jachnik opuszcza klub Kukiz'15

Kolejny parlamentarzysta opuszcza klub Kukiz'15. Tym razem to Jerzy Jachnik, poseł z Bielska-Białej. Swoją decyzję tłumaczy "marazmem panującym w ugrupowaniu, a także brakiem decyzji w jakiej formule finalnie wystartuje w nadchodzących wyborach".



- Będę posłem niezrzeszonym, nie sprzedaje się nigdzie - zapowiedział Jerzy Jachnik. Poseł Kukiz'15 w rozmowie z PAP skarżył się także na kierownictwo ugrupowania. - Dla mnie podejmowanie decyzji przez trzy tygodnie i to bez jakichś konkretów jest nie do przyjęcia - podkreślił deputowany.

Jednak nie wykluczył swojego startu w jesiennych wyborach do parlamentu. Razem z posłem Januszem Sanockim, również z Kukiz'15, mogą startować do Senatu, z komitetu, który nie będzie "partyjny".

Jachnik do Sejmu startował z bielskiego okręgu, gdzie zapewnił sobie ponad 11 tys. głosów. Poseł działa w Stowarzyszeniu Przeciw Bezprawiu - organizacji która pomaga czującym się pokrzywdzonymi przez wymiar sprawiedliwości. W Sejmie zasiada w komisji sprawiedliwości i praw człowieka, komisji ustawodawczej oraz komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Wybory parlamentarne 2019. Masowe odejścia posłów Kukiz'15

Przypomnijmy: w środę Tomasz Rzymkowski został członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Były już wiceszef klubu Kukiz'15 ma kandydować z list partii Jarosława Kaczyńskiego . Według informacji Wirtualnej Polski uzyskanych w Komitecie Politycznym PiS, Rzymkowski otrzymał miejsce na liście w okręgu sieradzkim. Do Sejmu - jak słyszymy - wystartuje z 6. miejsca.

To nie pierwszy transfer z Kukiz'15 do PiS w ostatnim czasie. Kilka dni temu informowaliśmy, że Norbert Kaczmarczyk i Andrzej Maciejewski odeszli z klubu i chcą startować do Sejmu z list PiS.