Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Doradca Putina zaznaczył, że Federacja Rosyjska nie jest obojętna na to, co dzieje się na Ukrainie, a "naród ukraiński pozostaje jej bliski, braterski, połączony wielowiekowymi więzami z Rosją", bez względu na to, "jak bardzo kijowscy propagandyści, zafascynowani 'ukrainizmem', twierdzą coś przeciwnego".