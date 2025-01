Kontrwersje wokół kandydata na szefa Pentagonu. "Chcieli mnie zniszczyć"

Podczas przesłuchania przed senacką komisją ds. sił zbrojnych, Hegseth odniósł się do zarzutów dotyczących jego zachowania. Twierdził, że są one wynikiem "zorganizowanej kampanii".

- Nasze lewicowe media w Ameryce, niestety, nie przejmują się prawdą. Wszystko, co chcieli zrobić, to mnie zniszczyć. A dlaczego chcą mnie zniszczyć? Ponieważ jestem (agentem zmian) i zagrożeniem dla nich, ponieważ Donald Trump był gotów mnie wybrać, dać mi władzę, przywrócić Departament Obrony do tego, czym naprawdę powinien być, czyli do prowadzenia walki - stwierdził Hegseth, powołując się na wsparcie byłych współpracowników.