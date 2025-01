Błędy AI. Osiem osób niesłusznie aresztowanych

W Stanach Zjednoczonych co najmniej osiem osób zostało niesłusznie aresztowanych z powodu błędnej identyfikacji przez oprogramowanie rozpoznawania twarzy. Jak donosi "Washington Post", policja w USA korzysta z technologii sztucznej inteligencji do zatrzymywania podejrzanych, często bez dodatkowych dowodów.

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy działa niemal perfekcyjnie w warunkach laboratoryjnych, ale jego skuteczność w praktyce pozostaje wątpliwa. Katie Kinsey z NYU zauważa, że brak niezależnych testów sprawdzających dokładność technologii na niewyraźnych zdjęciach z monitoringu. Badania neurobiologów z University College of London pokazują, że użytkownicy AI mogą ślepo ufać jej decyzjom, co prowadzi do błędnych ocen.