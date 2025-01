Służby w rezydencji prezydenta Korei. Użyto drabin

Grupa śledczych wkroczyła do rezydencji, gdzie przebywa zawieszony prezydent Korei Południowej, Jun Suk Jeol. Informacje te pochodzą z relacji telewizyjnej. Jeśli dojdzie do aresztowania Juna, zostanie on przewieziony do biura do spraw korupcji wśród najwyższych rangą urzędników (CIO).