Zawieszony prezydent Korei Południowej: Nigdy się nie poddam

Prezydent Jun Suk Jeola został zawieszony w obowiązkach do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który ma na to 180 dni. Do tego czasu obowiązki prezydenta przejął, w trybie natychmiastowym, premier Han Duk Su.

- Dołożę wszelkich starań i wysiłków, aby ustabilizować rząd - powiedział Han reporterom po głosowaniu. Dodał, że nie pozostawi "próżni w sprawach państwowych".

Pełniący obowiązki prezydenta Han Duk Su wziął później udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas której - jak informuje agencja Reutera - powiedział, że jego kraj musi pozostać w stanie wysokiej gotowości, by zapewnić, że Korea Północna nie będzie mogła zaplanować żadnych prowokacji.

Kryzys polityczny, który doprowadził do rezygnacji lub aresztowania kilku wysokich rangą urzędników obrony i wojska, wzbudził obawy co do zdolności Korei Południowej do odstraszania uzbrojonej w broń jądrową Korei Północnej w czasie, gdy Pjongjang rozszerza swój arsenał i pogłębia więzi z Rosją.

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego tymczasowy przywódca Korei Płd. powiedział również, że kraj powinien zadbać o swoje interesy narodowe poprzez aktywne działania dyplomatyczne przed objęciem władzy przez nową administrację w USA.

Tymczasem zawieszony prezydent, tuż po głosowaniu w parlamencie, wygłosił telewizyjne przemówienie.

- Chociaż muszę teraz na chwilę ustąpić, podróż (...) w kierunku przyszłości nigdy nie może się zatrzymać. NIgdy się nie poddam - stwierdził. - Wezmę sobie do serca waszą krytykę, pochwały i wsparcie i będę robił wszystko, co w mojej mocy dla kraju, aż do końca - oświadczył, dodając, że jest "sfrustrowany, że jego dotychczasowe wysiłki poszły na marne".

Wezwał również urzędników państwowych do unikania "lekkomyślnej i konfrontacyjnej polityki" oraz do podjęcia wysiłków na rzecz zmiany kultury politycznej w kraju.

"Jesteśmy gotowi współpracować z nowym prezydentem"

Sekretarz stanu USA, Antony Blinken, przebywający na szczycie w Jordanii, pochwalił Koreę Południową za przestrzeganie demokratycznych procedur.

- Widzimy, że Korea Południowa postępuje zgodnie z pokojową procedurą określoną w konstytucji, i jesteśmy gotowi współpracować z nowym prezydentem Hanem Duk Su - powiedział Blinken.

Unia Europejska wezwała do szybkiego rozwiązania kryzysu politycznego w Korei Południowej.