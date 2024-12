Nakaz aresztowania prezydenta Korei Płd. Pokłosie stanu wojennego

Jak informuje Reuters Biuro dochodzeniowe ds. korupcji wśród wysokich rangą urzędników (CIO) potwierdziło, że Sąd Okręgowy w Seulu Zachodnim zatwierdził nakaz. Południowokoreańskie media podkreślają, że jest to pierwszy w historii kraju nakaz aresztowania prezydenta.

Koreańska agencja prasowa Yonhap podaje, że pojawiają się wątpliwości co do tego, czy CIO będzie mogło wykonać nakaz, bowiem "Służba Bezpieczeństwa Prezydenta uniemożliwiła śledczym wejście zarówno na teren kompleksu biura prezydenta, jak i do oficjalnej rezydencji Yoona w celu przeprowadzenia zatwierdzonych przez sąd przeszukań, powołując się na względy bezpieczeństwa wojskowego".