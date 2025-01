26‑latka próbowała przejechać teścia autem, teściową zaatakowała gazem

Latem ubiegłego roku w Chojnowie doszło do dramatycznych wydarzeń. 26-letnia kobieta, prowadząc samochód, zauważyła swojego teścia jadącego na rowerze. Jak informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, kobieta zawróciła i celowo potrąciła mężczyznę.

" Wykonała ruch kierownicą w prawo, umyślnie uderzając w rower, potrąciła pokrzywdzonego, doprowadzając do jego upadku na podłoże. Następnie niezwłocznie, nie zatrzymując się, odjechała z miejsca zdarzenia. Na skutek tego potrącenia mężczyzna doznał obrażeń ciała w postaci ran tłuczonych potylicy, wieloodłamowego złamania rękojeści mostka z krwawieniem zamostkowym i szereg innych, które naruszyły u niego czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni" - informuje Węglarowicz-Makowska.

To nie jedyne agresywne zachowanie kobiety tego dnia. 26-latka zaatakowała również swoją teściową i szwagra gazem pieprzowym , co również skończyło się ich hospitalizacją. Przyczyny takiego wybuchu agresji nie są znane, a prokuratura nie ujawnia szczegółów.

Kobieta była w fatalnym stanie psychicznym, co potwierdzają ustalenia śledczych. "Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Złożyła wyjaśnienia, w których podała między innymi, że nie zamierzała zabić teścia. Jadąc samochodem, chciała się tylko obok niego zatrzymać i z nim porozmawiać, ale była roztrzęsiona, nie zdołała zahamować i dlatego go potrąciła" - wyjaśnia rzeczniczka prokuratury.