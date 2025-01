Zaginięcie Beaty Klimek. Nowe informacje od męża

Bliscy Beaty Klimek stanowczo zaprzeczają tym oskarżeniom. Ola Klimek, siostrzenica zaginionej, podkreśla, że nigdy nie było rozmowy o oddaniu dzieci. - To absolutna nieprawda, nigdy nie było takiej rozmowy. Z drugiej strony, skąd Jan może wiedzieć, co do kogo mówiła ciocia, skoro - jak sam przyznał - nie interesowała go ona? - mówi Ola Klimek.