Zaginięcie Beaty Klimek. Ekspert mówi o błędach policji

"Fakt" postanowił zapytać eksperta, co sądzi na temat postępowania policji w tej sprawie. - Jeśli chodzi o ewentualne błędy policji, to jeśli funkcjonariusze od początku wiedzieli o wszystkich tych niepokojących okolicznościach, mieli sygnały od bliskich, że mogło dojść do przestępstwa, to z ich strony ewidentnie doszło do zaniechania - stwierdził w rozmowie z dziennikiem Dariusz Loranty, były policjant i ekspert Akademickiego Centrum Bezpieczeństwa.