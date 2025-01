Doradca Zełenskiego o rozmowach z Putinem. "Trump potrzebuje 100 dni"

Podolak zaznaczył, że nie może być "żadnego kompromisu kosztem Ukrainy" . - Donald Trump mówi, że skończy wojnę w sto dni. Ale trzeba zrozumieć, co on ma na myśli: w sto dni zdoła rozpocząć negocjacje z Putinem - stwierdził doradca ukraińskiego prezydenta. Dodał, że dopiero po tym można będzie prowadzić rokowania między Ukrainą a Rosją.

Podolak ocenił, że "mówienie o pokoju w sto dni przynosi szkody nam i Zachodowi". Zapytał retorycznie, czy chcemy zatrzymać kraj agresora i żyć w pokoju, czy pozwolić mu na dalszą ekspansję bez ponoszenia konsekwencji. Jego zdaniem Ukraina nie powinna dyskutować o gotowości do odstąpienia Donbasu, a kompromis kosztem Ukrainy jest nie do przyjęcia. - Ale jeśli wszyscy mówią cały czas o tym, żeby dać coś Rosji, to jest to jak zaproszenie na wesele - ocenił.