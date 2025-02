Ukraiński wywiad niszczy radary w obwodzie moskiewskim

W nocy z 6 na 7 lutego 2025 r. doszło do eksplozji w jednostce wojskowej 52116 w Dołgoprudnym pod Moskwą. Zniszczono dwa radary Wałdaj, które służyły do wykrywania i przeciwdziałania dronom. "Wybuch zniszczył dwa rosyjskie radary Wałdaj, przeznaczone do całodobowego automatycznego wykrywania i przeciwdziałania dronom" - poinformował HUR na Telegramie.