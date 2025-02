Izrael planuje atak na irańskie obiekty nuklearne

Według "The Wall Street Journal", Izrael liczy na wsparcie obecnego prezydenta Donalda Trumpa, który jest bardziej skłonny do poparcia ataku na Iran. Władze w Jerozolimie obawiają się, że czas na zapobieżenie budowie bomby atomowej przez Teheran jest ograniczony. Izrael chce wykorzystać osłabienie Iranu po wcześniejszych nalotach w 2024 r.

"The Washington Post" podkreśla, że izraelski atak mógłby jedynie opóźnić irański program nuklearny o kilka miesięcy. Jednocześnie mogłoby to skłonić Teheran do intensyfikacji wzbogacania uranu, co zwiększyłoby napięcia w regionie. Prezydent Iranu, Masud Pezeszkian, zapowiedział, że ataki nie powstrzymają kraju przed budową nowych instalacji.