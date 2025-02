Ekshumacje na Wołyniu: Pierwsza zgoda, ale wciąż czekamy na więcej

Rzecznik IPN, Rafał Leśkiewicz, w rozmowie z RMF24 podkreślił, że uzyskanie pierwszej zgody jest ważnym krokiem. - My przede wszystkim widzimy, że jest pierwsza zgoda i to jest najważniejsze. Czy to jest przełom, to się okaże zapewne w ciągu najbliższych tygodni lub może miesięcy - powiedział.