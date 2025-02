Przed policją uciekł na dach. Kryminalny wjechał za nim wysięgnikiem

Do zatrzymania doszło w środę. Mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi, więc policjanci weszli siłowo. Uciekinier próbował schronić się na dachu, ale bezskutecznie.

Mężczyzna, zdając sobie sprawę, że nie ma już żadnej drogi ucieczki, postanowił wrócić do mieszkania, lecz było to utrudnione, ponieważ nie miał butów i ślizgał się po dachu .

Na miejsce przybyli strażacy, którzy pomogli policji. Dzięki wysięgnikowi funkcjonariusz dotarł do 24-latka i zatrzymał go. Mężczyzna trafił już do więzienia, gdzie spędzi ponad 9 miesięcy.