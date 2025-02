Rosyjskie media komentują rozmowę z Trumpem. Mówią o "triumfie Putina"

Dziennik "Wiedomosti" zauważa, że rozmowa Putina i Trumpa odbyła się trzy lata po ostatniej oficjalnej rozmowie Putina z ówczesnym prezydentem USA, Joe Bidenem. Wówczas Moskwa nie otrzymała odpowiedzi, na które liczyła. "Początek obecnego dialogu może stać się krokiem w przeciwnym kierunku, choć wielu ekspertów wzywa, by nie oceniać go zbyt optymistycznie" - dodaje gazeta.

"Można wyciągnąć wniosek, że Donald Trump i Władimir Putin chcą rozwiązać konflikt samodzielnie, bez aktywnego udziału Ukrainy, a więc przedsięwziąć to, o czym jakoby marzy Putin: powtórkę procesu jałtańskiego, w którym dwa wielkie kraje decydują o losie drugich" - powiedział Radiu Swoboda ekspert William Pomeranz z amerykańskiego Wilson Center. Analityk uważa to podejście za "nierealistyczne". Jeśli rzeczywiście administracja Trumpa "zakłada, że uda się jej w pojedynkę zmusić Rosję i Ukrainę, by zawarły porozumienie, to może ona przeceniać swoje możliwości" - dodał Pomeranz.